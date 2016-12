Uccisa per aver tradito il marito boss: 12 arresti

foto LaPresse 08:47 - Aveva tradito il marito mentre lui, boss della 'ndrangheta, era in carcere: per questo Angela Costantino venne assassinata nel 1994 a Reggio Calabria. La squadra mobile reggina, grazie alle rivelazioni di alcuni pentiti, ha scoperto i tre responsabili dell'omicidio della donna, arrestati nell'ambito di un'operazione che ha portato in carcere 12 persone. - Aveva tradito il marito mentre lui, boss della 'ndrangheta, era in carcere: per questo Angela Costantino venne assassinata nel 1994 a Reggio Calabria. La squadra mobile reggina, grazie alle rivelazioni di alcuni pentiti, ha scoperto i tre responsabili dell'omicidio della donna, arrestati nell'ambito di un'operazione che ha portato in carcere 12 persone.

Dell'omicidio di Angela Costantino, il cui cadavere non è mai stato trovato, sono accusati Vincenzo Lo Giudice, 51 anni, fratello di Nino e considerato uno dei capi della cosca; il cognato Bruno Stilo (51) e il nipote Fortunato Pennestrì (38).



Angela Costantino era la moglie del pregiudicato Pietro Lo Giudice, 46 anni, figlio del boss Giuseppe e fratello di Vincenzo e considerato uno dei principali protagonisti della guerra di mafia registratasi a Reggio Calabria tra la metà degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Giuseppe Lo Giudice è stato a sua volta ucciso in un agguato nel 1990.



Secondo quanto emerso dalle indagini, Angela Costantino, madre di quattro figli, scomparsa mentre si stava recando a trovare il marito detenuto nel carcere di Palmi, fu uccisa perché avrebbe avuto una relazione extraconiugale mentre il marito era detenuto. Comportamento che avrebbe indotto i capi della cosca Lo Giudice a ordinarne l'uccisione.



Due giorni dopo la scomparsa della donna, a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), fu trovata l'automobile (una Fiat Panda) alla guida della quale la donna si stava recando in carcere dal marito.