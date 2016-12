'ndrangheta, arrestato il superlatitante Presta

foto Ansa 11:37 - Il latitante Franco Presta, di 52 anni, ritenuto dagli investigatori un killer spietato delle cosche di 'ndrangheta del Cosentino, è stato arrestato dalla squadra mobile di Cosenza. L'uomo è stato bloccato in un appartamento a Rende. Il suo nome era inserito nell'elenco dei 100 ricercati più pericolosi d'Italia. E' accusato di associazione mafiosa e per tre delitti commessi nella guerra di mafia che insanguinò il Cosentino tra il 1998 e il 2001. - Il latitante Franco Presta, di 52 anni, ritenuto dagli investigatori un killer spietato delle cosche di 'ndrangheta del Cosentino, è stato arrestato dalla squadra mobile di Cosenza. L'uomo è stato bloccato in un appartamento a Rende. Il suo nome era inserito nell'elenco dei 100 ricercati più pericolosi d'Italia. E' accusato di associazione mafiosa e per tre delitti commessi nella guerra di mafia che insanguinò il Cosentino tra il 1998 e il 2001.

Presta, ricercato da cinque anni per una condanna per usura e per tre delitti compiuti durante la guerra di mafia nell'area di Cosenza, è sospettato anche di essere responsabile della strage di una famiglia.



Il 17 gennaio 2011 il figlio di Presta, Domenico, di 22 anni, è stato ucciso a colpi di pistola a Spezzano Albanese, al termine di una lite per un parcheggio, da un commerciante, Aldo De Marco. Proprio quel delitto, secondo gli investigatori, potrebbe essere stato all'origine del duplice omicidio di Rosellina Indrieri, di 45 anni, e della figlia Barbara Indrieri, di 26, uccise a San Lorenzo del Vallo il 16 febbraio del 2011, e dell'omicidio di Gaetano De Marco, fratello di Aldo e marito e padre delle due donne, ucciso il 7 aprile dello stesso anno dopo essere scampato alla strage della sua famiglia.



Le due donne sono state trucidate nell'appartamento della famiglia da un commando di due o tre persone che sfondarono la porta e iniziarono a sparare senza pietà con i fucili. Barbara fu raggiunta da un colpo alla schiena mentre tentava una fuga disperata dal balcone e il suo corpo rimase penzolante dalla ringhiera.



In seguito al triplice omicidio dei componenti la famiglia De Marco, nonostante i sospetti degli investigatori, al momento non risulta sia stato emesso nei confronti di Presta un provvedimento cautelare.



L'uomo, secondo la Dda di Catanzaro, è uno dei killer più spietati della Calabria. I tre omicidi per i quali è ricercato sono quelli di Primiano Chiarello, ucciso nel giugno del 1999 a Cassano allo Ionio e dei boss della 'ndrangheta cosentina Antonio Sena e Francesco Bruni, detto "bella bella", uccisi rispettivamente il 12 maggio del 2000 e il 29 luglio del 1999.



Uno dei delitti fu commesso con modalità particolarmente efferate. Chiarello fu attirato in una trappola da alcuni conoscenti che lo portarono in una stalla dove fu ucciso con numerosi colpi di una mitraglietta Skorpion. Il corpo fu poi fatto a pezzi e sciolto nell'acido. Per i tre delitti della guerra di mafia, altre tre persone sono state arrestate. Franco Presta, oltre che un killer, secondo gli inquirenti è anche il boss di una cosca che opera nell'alto Ionio Cosentino, legata a quella dei Lanzino-Cicero di Cosenza.