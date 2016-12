foto Ansa

07:29

- La procura di Vibo Valentia sta indagando 63 persone, fra cui due funzionari pubblici della Regione Calabria, per una presunta truffa da oltre un milione di euro. Secondo l'inchiesta condotta dalla Guardia di finanza gli indagati avrebbero intascato un milione e trecento mila euro stanziati dalla Comunità europea per realizzare strutture alberghiere nella provincia spendendoli anche per ristrutturare le loro case e per fare regali ad amici e parenti.