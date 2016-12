Rapina in supermercato,morti titolare e ladro

foto Ansa 01:35 - Un commerciante, Giuseppe Strano, e un malvivente sono morti in un tentativo di rapina a un supermercato di Delianuova, nel Reggino. Due banditi sono entrati nel supermercato mentre un complice è rimasto fuori. Nel locale c'è stata una colluttazione col titolare che è stato colpito da alcuni proiettili sparati con una pistola. Prima di morire, l'uomo è riuscito a disarmare uno dei rapinatori facendo fuoco a sua volta. Sul posto i carabinieri. - Un commerciante, Giuseppe Strano, e un malvivente sono morti in un tentativo di rapina a un supermercato di Delianuova, nel Reggino. Due banditi sono entrati nel supermercato mentre un complice è rimasto fuori. Nel locale c'è stata una colluttazione col titolare che è stato colpito da alcuni proiettili sparati con una pistola. Prima di morire, l'uomo è riuscito a disarmare uno dei rapinatori facendo fuoco a sua volta. Sul posto i carabinieri.

I due rapinatori sono quindi fuggiti. Poco dopo, alla periferia del paese, i carabinieri hanno trovato un altro cadavere che ritengono essere il bandito ferito. E' un giovane di circa 18-20 anni. Addosso non aveva documenti. I carabinieri stanno cercando di risalire alla sua identità.



I banditi hanno sparato tre colpi di pistola calibro 7.65. I tre malviventi, mascherati con passamontagna, due dei quali armati, hanno fatto irruzione nel supermercato Crai di via Gramsci a Delianuova. I



rapinatori hanno intimato al titolare, Giuseppe Antonio Strano, 48 anni, di consegnare l'incasso della giornata. Strano ha reagito ed un rapinatore gli ha esploso tre colpi di pistola calibro 7.65. Strano, benché ferito, si è impossessato della pistola ed ha sparato un colpo al rapinatore ferendolo.



L'arma è stata ritrovata nel supermercato. I rapinatori hanno sottratto il portafoglio del commerciante, ormai a terra, dalla tasca dei pantaloni e sono fuggiti a bordo di un'auto in direzione di contrada Camelia di Delianuova. Dopo circa un chilometro hanno abbandonato al margine della strada, vicino un abitazione, il cadavere del rapinatore.



Nel supermercato, al momento della rapina, erano presenti il fratello dell'esercente, la figlia e due dipendenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Palmi e la Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale.