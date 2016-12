foto Ansa

19:48

- Un bambino di 12 anni, Domenico Lucerino, è morto oggi in un incidente stradale a Lattarico, nel Cosentino. Il bimbo viaggiava a bordo di un pick up insieme al padre. Affrontando una curva, il mezzo, secondo una prima ricostruzione, è sbandato sull'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta poco prima, andando a sbattere contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il bambino non c'è stato nulla da fare.