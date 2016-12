foto LaPresse

00:56

- Un pregiudicato di 50 anni, Mario Longo, è stato ucciso a colpi di pistola nella frazione Triparni di Vibo Valentia. L'uomo è stato freddato mentre era a bordo della sua auto. Poche ore prima, a Sorianello, a circa venti chilometri da Vibo, in un altro agguato non legato a quello in cui è stato ucciso Longo, un giovane di 23 anni, Giovanni Emanuele, è stato ferito gravemente.