foto Ansa

15:31

- Sono indagati per truffa aggravata ai danni dell'Azienda sanitaria di Catanzaro 93 dipendenti dell'ospedale di Lamezia Terme, in seguito a ripetute assenze sul posto di lavoro. L'indagine dei carabinieri di Lamezia e del Nas di Catanzaro sugli addetti si è protratta per un anno. Per 27 degli indagati il gip ha disposto l'interrogatorio di garanzia in seguito alla richiesta della Procura di sospensione dal servizio.