'Ndrangheta, corruzione aggravata e favori al clan dei Lampada: arrestato il giudice Giusti

foto LaPresse 16:10 - Il gip presso il tribunale di Palmi (poi sospeso dal Csm), Giancarlo Giusti, è stato arrestato per corruzione aggravata dalla finalità mafiosa nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Milano sul clan della 'ndrangheta dei Lampada. Secondo l'accusa, il magistrato avrebbe ricevuto dal clan almeno 71mila euro. Il suo nome era già comparso nell'ambito delle indagini per viaggi ed escort in hotel di lusso a Milano pagati dai boss. - Il gip presso il tribunale di Palmi (poi sospeso dal Csm), Giancarlo Giusti, è stato arrestato per corruzione aggravata dalla finalità mafiosa nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Milano sul clan della 'ndrangheta dei Lampada. Secondo l'accusa, il magistrato avrebbe ricevuto dal clan almeno 71mila euro. Il suo nome era già comparso nell'ambito delle indagini per viaggi ed escort in hotel di lusso a Milano pagati dai boss.

A Giusti, nell'ordinanza firmata dal gip milanese Giuseppe Gennari, viene contestato di essere stato corrotto dalla 'ndrangheta con "almeno 71 mila euro": in questa cifra sono compresi i viaggi e soggiorni in hotel di lusso milanesi in compagnia di escort (almeno 5) e le spese riguardanti la società, usata per accaparrarsi gli immobili alle aste. In sostanza, Giusti non avrebbe versato nulla per la società, costituita nel 2009, né le spese né la cauzione in relazione ad alcuni immobili, di circa 27mila euro. Il clan, con a capo Giulio Lampada, avrebbe alla fine comprato all'asta solo alcuni degli immobili per cui aveva presentato offerte. Al giudice gli uomini della cosca avrebbero messo a disposizione anche una barca e due appartamenti.



Ma non solo, in cambio dei favori al clan degli imprenditori dei giochi d'azzardo, impiantato a Milano, sarebbe stata favorita anche la carriera della moglie, Alessandra Sarlo, diventata dirigente della Provincia e commissario straordinario della Asl di Vibo Valentia, poi sotto inchiesta per mafia.



Il giudice Giusti, inconsapevole di essere intercettato, al telefono non si nascondeva. Un giorno scherzando con uno dei fratelli Lampada, ha affermato: "Tu ancora non hai capito. Sono una tomba, dovevo fare il mafioso, non il giudice".



Intanto, delle quindici persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Milano (titolari l'aggiunto Boccassini e i pm Storari e Dolci), tre hanno scelto il processo abbreviato: l'avvocato Vincenzo Minasi, Domenico Gattuso, "fiancheggiatore" della cosca, e il direttore dell'hotel "Brun" di Milano, dove Giusti andava a soggiornare. Quasi tutti gli altri andranno a processo con rito immediato.