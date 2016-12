foto Getty

23:33

- Un uomo è rimasto ucciso e altri due feriti in una sparatoria a colpi di pistola avvenuta in un appartamento di Vibo Marina. A perdere la vita, Francesco Scrugli, 42 anni, morto sul colpo. I feriti Rosario Battaglia, 27 anni, e Raffaele Moscato di 30 sono stati ricoverati all'ospedale di Vibo Valentia. Scrugli, qualche mese addietro, era stato ferito in un agguato. I tre sono tutti noti alle forze dell'ordine. Sul posto carabinieri e polizia.