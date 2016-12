foto LaPresse

00:48

- Una busta contenente una lettera di minacce dattiloscritta firmata da una sigla al momento non conosciuta è stata recapitata alla sede di Equitalia di Cosenza. La missiva risulta spedita da Genova. Sui lembi è stata trovata una polvere giallastra che dopo i controlli degli investigatori non è risultata essere nociva. A quanto si apprende, lettere analoghe sono state spedite anche in altre città italiane.