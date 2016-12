foto Ap/Lapresse

- Il giudice civile Piero Vella e l'avvocato Fabrizio Scarcella, di Taranto, sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato per corruzione in atti giudiziari. L'avvocato avrebbe chiesto a un cliente 8.000 euro in una causa su un sequestro patrimoniale riferendogli che, per ottenere una sentenza favorevole, avrebbe dovuto pagare il giudice. Il cliente ha però denunciato l'accaduto ai carabinieri che hanno organizzato la trappola.