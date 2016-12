Cosenza, il cimitero della vergogna

foto Tgcom24 Correlati Le foto 06:55 - “Mia madre è morta il 7 febbraio ed abbiamo potuto tumularla esattamente dopo 30 giorni, durante i quali è stata chiusa in un magazzino sporco insieme ad altre bare in attesa. Le ho contate ed erano 42”. A parlare a Tgcom24 è Sergio, un uomo di Cosenza, colpito da un grave lutto e che da tempo assieme ad altri cittadini si sta battendo in nome del rispetto dei propri cari defunti. - “Mia madre è morta il 7 febbraio ed abbiamo potuto tumularla esattamente dopo 30 giorni, durante i quali è stata chiusa in un magazzino sporco insieme ad altre bare in attesa. Le ho contate ed erano 42”. A parlare a Tgcom24 è Sergio, un uomo di Cosenza, colpito da un grave lutto e che da tempo assieme ad altri cittadini si sta battendo in nome del rispetto dei propri cari defunti.

Nel cimitero della città calabrese, a colle Mussano, lo spettacolo è angosciante. Le bare sono state lasciate lì, nella camera mortuaria, in una sorta di limbo, in attesa di una pace che arriva solo quando, molto a rilento, vengono costruiti nuovi loculi.



Un pugno allo stomaco, che si aggiunge al dolore, già enorme di chi ha perso un famigliare. La soluzione volendo c'è, veloce e costosa: pagando fino a 3000 euro ad alcune associazioni, tra cui Confraternite ospitate nel palazzo della Curia che gestiscono spazi cimiteriali , si scoprono loculi disponibili. Era novembre 2011, quando il periodico locale ‘Mmasciata sampietrese’, in una inchiesta di Matteo Dalena e Manuela Bevacqua, documentò per primo la vicenda e ne contò 23.



Nei giorni scorsi il ‘Quotidiano della Calabria’ ha dato particolarmente risalto alle novità del caso. Le immagini scattate non lasciano spazio a dubbi: all’ingresso della camera mortuaria c’è una stanza in cui le bare sono accatastate una sull’altra in una struttura di metallo. Andando avanti, in tre stanze più piccole altre bare sono sistemate una accanto all’altra su quelli che sembrano essere dei sostegni.



La risposta del Comune: “La svolta è in corso”

Il Comune di Cosenza, sollecitato a intervenire dalle proteste delle famiglie e dall’attenzione dei media è intervenuto. “A determinare l’incresciosa situazione sono stati diversi fattori, tutti purtroppo ereditati e di nessuno dei quali questa amministrazione può essere ritenuta responsabile”, ha dichiarato il vicesindaco di Cosenza e assessore alla riqualificazione urbana Katya Gentile , che ha aggiunto: “Devo sottolineare che abbiamo riscontrato situazioni procedurali opinabili e lentezze da cui discende anche l’enorme contenzioso che investe quasi tutte le ditte che hanno lavorato con il Comune per il cimitero.



Stiamo faticosamente cercando di mettere ordine in un clima di assoluto rigore e posso tranquillamente affermare che la svolta è in corso”. E Gentile ha specificato come Palazzo dei Bruzi pensa concretamente di rimediare: “A fronte di un fabbisogno annuale di circa 500 loculi, abbiamo programmato la realizzazione del necessario fino a tutto il 2015 attraverso un’accurata progettazione, formalizzata nella delibera approvata il 29 febbraio, per la costruzione di un intero complesso funerario. Oltre ai 200 loculi già in costruzione, che consegneremo progressivamente entro l’estate, se ne stanno ultimando altri 32 che saranno consegnati entro il 20 marzo. E’ già in preparazione una gara per altri 121 loculi mentre si stanno valutando progetti per crearne ulteriori 500”. Intanto quelle bare restano lì, in una specie di ‘letto a castello dell’orrore’.



Armando Acri