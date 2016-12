La Pausini su Facebook: "Lutto devastante"

"Matteo era un rigger - sottolinea - un tecnico esperto, un ragazzo giovane, forte, riservato, gentile e sempre attento a far sì che il suo e il nostro lavoro fosse il migliore di tutti. La tragedia che sta colpendo la sua famiglia, me, i miei tecnici, la mia band, i miei ballerini e tutti i miei collaboratori è piu grande di ciò che si possa immaginare".



Chi commenta su Twitter invece è Jovanotti che manda "un abbraccio a Laura e alla sua squadra". Il cantante sottolinea che "è necessaria una discussione molto seria tra organismi competenti su come possiamo migliorare il livello di sicurezza per noi addetti ai lavori e per il pubblico". Tre mesi fa a Trieste un giovane operaio morì proprio durante i preparativi per un concerto di Jovanotti, che ora si dice "vicino alla famiglia di Matteo Armelini", esprimendo "molto dolore per quello che è accaduto di nuovo stanotte.