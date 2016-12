foto Ansa

07:46

- La Polizia di Stato di Reggio Calabria, in collaborazione con il commissariato di Villa San Giovanni, ha arrestato alcune persone ritenute responsabili di truffe in ambito bancario e finanziario. Le indagini hanno consentito di individuare gli esponenti di un'associazione a delinquere con propagazioni anche in città del Nord Italia dedita alla commissione di fantasiose truffe e alla falsificazione di numerosi documenti.