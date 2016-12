Agguato nel Reggino, un morto

10:45

- Un bracciante agricolo di 45 anni, Domenico Bonarrigo, è stato ucciso in un agguato in una zona di campagna, alla periferia di Oppido Mamertina, nel Reggino. L'uomo, secondo una prima sommaria ricostruzione, è stato raggiunto da numerosi colpi di fucile. Portato nell'ospedale di Oppido è morto subito dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al momento gli investigatori non si sbilanciano sul movente.