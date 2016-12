Calabria, treno regionale investe una mucca e rischia di deragliare

foto Afp

09:36

- Attimi di paura sulla linea ferroviaria calabra, quando un treno regionale partito da Reggio e diretto a Catanzaro Lido ha rischiato di deragliare, nei pressi di Bova Marina, sulla linea jonica. Il motivo? Avere investito una mucca, travolta e trascinata per diversi metri. Lo scontro non ha creato problemi per i passeggeri.