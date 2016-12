'Ndrangheta,appalti in Ss 106:fermi

07:34

- Un'operazione dei carabinieri di Reggio Calabria ha portato all'arresto di cinque persone accusate di associazione mafiosa, concorso in associazione di tipo mafioso e tentata estorsione. I cinque sono accusati di appartenere alla 'ndrangheta di due distinte articolazioni operanti nell'area metropolitana e ionica. L'operazione ha documentato l'infiltrazione in un appalto per la realizzazione di un tratto della strada statale 106 Ionica.