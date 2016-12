Vibo, maestra picchiava gli alunni: incastrata dalle telecamere nascoste

foto Tgcom24 Correlati Schiaffi e pugni agli alunni, il video 11:06 - Una maestra elementare, L.G. di Pizzo, è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip. L'insegnante, che lavora presso la scuola elementare S. Sebastiano di Pizzo, avrebbe maltrattato i bambini colpendoli con schiaffi e pugni. Ad incastrarla le immagini di alcune telecamere. - Una maestra elementare, L.G. di Pizzo, è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip. L'insegnante, che lavora presso la scuola elementare S. Sebastiano di Pizzo, avrebbe maltrattato i bambini colpendoli con schiaffi e pugni. Ad incastrarla le immagini di alcune telecamere.

Le indagini, condotte attraverso appunto una serie di telecamere nascoste nelle aule, hanno consentito di accertare che la donna, durante le lezioni, al fine di punire gli scolari più indisciplinati, li avrebbe malmenati colpendoli con schiaffi e pugni, lanciava loro libri e penne, li strattonava, gli tirava i capelli ed inveiva contro di loro, fino a farli piangere.



Molti studenti erano così terrorizzati da non voler più frequentare la scuola. Un comportamento che non è sfuggito ai genitori che hanno approfondito la vicenda. Gli accertamenti dei carabinieri hanno scoperto quanto accadeva in aula. Ogni giorno, anche le più lievi mancanze dei bambini venivano punite dall'insegnante con immotivata violenza. I piccoli erano ormai terrorizzati dal clima instaurato nella scuola e vivevano in uno stato di totale soggezione, continuamente intimiditi anche dalle urla, dal lancio di libri e penne e dalle spinte che la maestra riservava loro.



Tra le vittime anche una piccola affetta da mutismo selettivo che è stata addirittura costretta a farsi la pipì addosso per il divieto dell'insegnante di poter andare in bagno. Alla luce degli elementi raccolti, il gip di Vibo, su richiesta della Procura ha emesso il provvedimento cautelare. La donna è stata portata nella sua abitazione agli arresti domiciliari.