G.Tauro, maxi sequestro droga

- I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Reggio Calabria, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane, hanno sequestrato 114 chili di cocaina in un container in transito al porto di Gioia Tauro proveniente dal porto panamense di Balboa. La droga, forse destinata al nord Italia, avrebbe fruttato un guadagno di 20 milioni di euro.