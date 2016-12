Gelo, sale a 42 il bilancio vittime

18:43

- Due persone anziane sono morte a Campana (Cosenza) per cause legate indirettamente alle nevicate dei giorni scorsi. Uno dei due anziani ha avuto un infarto martedì mentre spalava la neve, mentre l'altro è stato trovato stamattina nella sua abitazione, dove viveva solo, e sarebbe deceduto per il freddo. Sale così a 42 il numero delle vittime dall'inizio dell'emergenza freddo.