Truffa al Ssn,16 persone denunciate

- Sedici persone sono state denunciate per truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale ed esercizio abusivo della professione sanitaria dai carabinieri del Nas di Cosenza. Le verifiche condotte presso strutture sanitarie private accreditate che forniscono prestazioni in regime di convenzione con il Ssn hanno consentito di accertare una serie di truffe da parte di quattro case di cura situate in tre comuni della costa tirrenica.