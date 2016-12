foto Ansa 11:39 - Ci sono anche un dirigente dell'Anas e tre di Condotte d'acqua Spa tra le 21 persone arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria in un'operazione contro le cosche della 'ndrangheta della fascia ionica. I quattro, che operavano a livello regionale, sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa per contiguità con la 'ndrangheta. Accertata dunque l'infiltrazione delle cosche negli appalti per opere pubbliche. - Ci sono anche un dirigente dell'Anas e tre di Condotte d'acqua Spa tra le 21 persone arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria in un'operazione contro le cosche della 'ndrangheta della fascia ionica. I quattro, che operavano a livello regionale, sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa per contiguità con la 'ndrangheta. Accertata dunque l'infiltrazione delle cosche negli appalti per opere pubbliche.

Le indagini dei militari hanno documentato le infiltrazioni delle cosche della fascia ionica negli appalti per la realizzazione di importanti opere pubbliche. In particolare è emerso che nell'appalto relativo all'ammodernamento della strada statale 106 e nella costruzione della variante stradale del Comune di Palizzi, l'organizzazione criminale ha condizionato tutte le fasi: dal ciclo del calcestruzzo, alle assunzioni, alle forniture di cantiere e alle procedure di sub appalto e nolo. Il provvedimento ha interessato dunque i dirigenti della società appaltatrice (Condotte d'Acqua) e dell'ente appaltante (Anas).



I 21 arrestati vengono ritenuti affiliati o contigui alle cosche Morabito-Bruzzanti-Palamara, Maisano, Rodà, Vadalà e Talia, attive nel "mandamento jonico" e in particolare nei comuni di Bova Marina, Palizzi, Bruzzano Zeffirio e Africo.



I capi d'accusa

Nei provvedimenti, emessi dal gip di Reggio Calabria su richiesta della Dda, vengono contestate le accuse di associazione di tipo mafioso, concorso in associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, truffa aggravata, danneggiamento aggravato, procurata inosservanza di pena, frode in pubbliche forniture, furto aggravato di materiali inerti, crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, violazione delle prescrizioni alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, tutti aggravati dall'aver favorito un sodalizio mafioso.



L'operazione, denominata "Bellu Lavuru 2", è il seguito di una precedente operazione condotta nel giugno 2008 incentrata sui lavori di ammodernamento della statale 106 ionica.