R.Calabria,madre presa a martellate

00:50

- Una donna di 73 anni, residente nella periferia di Reggio Calabria, nella notte ha chiamato il 113 per chiedere aiuto dopo essere stata colpita ripetutamente alla testa con un martello dalla figlia 52enne. L'anziana è stata ricoverata in ospedale in stato confusionale con una frattura mascellare e frontale. La figlia è stata arrestata per tentato omicidio e ricoverata nel reparto psichiatrico. Durante l'aggressione in casa c'era anche la nipote.