Fuggono dopo una rapina e si schiantano

foto Ansa 10:13 - Un giovane, Marco Rocco Bombardieri, è morto a Bivongi, nel Reggino, dopo essere finito contro un muro con l'auto a bordo della quale stava fuggendo dopo che, assieme a un complice, aveva rapinato una coppia di anziani. Nell'impatto Bombardieri è deceduto sul colpo; il complice, del quale non è stata resa nota l'identità, ha invece proseguito la fuga ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri poco dopo. - Un giovane, Marco Rocco Bombardieri, è morto a Bivongi, nel Reggino, dopo essere finito contro un muro con l'auto a bordo della quale stava fuggendo dopo che, assieme a un complice, aveva rapinato una coppia di anziani. Nell'impatto Bombardieri è deceduto sul colpo; il complice, del quale non è stata resa nota l'identità, ha invece proseguito la fuga ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri poco dopo.

I due, entrambi di Guardavalle, si erano introdotti armati di un coltello in casa dei due anziani per rapinare alcuni fucili. Nell'abitazione, però, si trovava il nipote della coppia che ha reagito, colpendo i banditi con pugni e calci ed inseguendoli poi a piedi finché i due non si sono allontanati in auto. Poco dopo, lo schianto contro il muro.