Anziana uccisa, fermato un uomo

Ha confessato l'uomo sospettato di essere il responsabile dell'omicidio della novantenne Antonia Rotella, uccisa a Catanzaro durante una rapina in casa: si tratta di Leonardo Procopio, 46 anni. In casa sua, nascosti in un comodino, c'erano 1.500 dei duemila euro che aveva ottenuto vendendo a un Compro Oro i gioielli sottratti alla donna. Procopio ha ammesso di aver rapinato un'altra anziana soltanto due settimane fa.