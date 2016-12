Anziana strangolata in casaa Catanzaro: fermato un uomo

Un'anziana di 88 anni, Antonia Rotella, è stata trovata strangolata nel suo appartamento a Catanzaro , durante una rapina. Un uomo è stato fermato per il suo omicidio. Si tratta di Leonardo Procopio, 46 anni, che ha confessato l'omicidio. In casa gli erano stati trovati 1.500 dei 2mila euro che aveva ottenuto vendendo a un Compro Oro i gioielli sottratti alla donna. La vittima, con le mani legate, era nella camera da letto.

Davanti ai carabinieri, Procopio ha ammesso un'altra rapina ai danni di un'anziana, commessa 15 giorni fa.



A trovare il corpo è stata una conoscente che, non avendo notizie da diverse ore della donna, è andata nell'appartamento per controllare. Dall'esame esterno del cadavere sono emersi i segni della violenza cui è stata sottoposta l'anziana prima di essere uccisa, presumibilmente con lo scopo di farle rivelare dove nascondesse in casa i gioielli poi sottratti.