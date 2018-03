Anziana rapinata e uccisa in casa a Reggio Calabria, tre arresti

La polizia ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, su ordine della procura di Reggio Calabria, nei confronti di altrettante persone specializzate in rapine ai danni di donne e anziani. L'indagine ha consentito di individuare il gruppo di rapinatori che, a ottobre, ha aggredito in casa una pensionata di 88 anni, provocandone la morte.