Alle slot e al supermarket nelle ore di lavoro: indagati 18 medici dell'Asp

In orario di lavoro andavano a giocare alle slot machine, facevano la spesa o si occupavano di faccende private: 18 tra medici e dipendenti degli uffici di Rogliano dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza sono stati indagati dalla Procura. Per loro sono, intanto, scattati 14 obblighi di presentazione e 4 sospensioni dopo un'operazione dei carabinieri in seguito a segnalazioni che lamentavano il comportamento disinvolto di alcuni dipendenti.