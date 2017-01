Agguato a Lamezia Terme: ucciso fruttivendolo, ferito nipotino

Un commerciante di 57 anni, Francesco Berlingieri, è stato ucciso in un agguato a Lamezia Terme, mentre stava scaricando frutta da un furgone per riporla nel suo negozio. Ferito ad una gamba il nipote della vittima, un bambino di otto anni. Le condizioni del piccolo, che è stato ricoverato nell'ospedale di Lamezia, non sono gravi. Chi ha sparato si è poi dato alla fuga a bordo di una moto. Sul movente non si esclude alcuna ipotesi.