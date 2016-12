Agguato a Cosenza, ucciso sotto casa Il delitto dopo una lite in discoteca

16:08 - Un uomo di 26 anni, Antonio Taranto, è stato ucciso a colpi di pistola a Cosenza. La vittima stava rientrando a casa, dopo aver trascorso la serata in un locale, quando è stato raggiunto da alcune persone una delle quali gli ha sparato un colpo di pistola che lo ha raggiunto alle spalle. Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale dove è morto poco dopo. Forse il delitto dopo una lite in discoteca.

Potrebbe essere una lite avvenuta in discoteca il movente. E' questa l'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli agenti della squadra mobile di Cosenza. Il 26enne ha trascorso la serata in un locale dove avrebbe avuto un litigio. Gli investigatori hanno sentito gli amici della vittima per ricostruire gli spostamenti prima del delitto.