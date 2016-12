Accoltella ex, tenta suicidio:grave

Ha tentato il suicidio ingerendo varichina ed è ricoverato in prognosi riservata Giuseppe Gambettola, il 26enne che ha accoltellato l'ex fidanzata ferendola in modo grave a Bianco, nel Reggino. L'uomo, arrestato dai carabinieri in mattinata, si trova all'ospedale di Gioia Tauro. Restano stabili, intanto, le condizioni della 24enne, colpita alla gola, al torace e all'addome.