Abusa di figlia convivente, fermato

Da oltre un anno un 31enne romeno di Lamezia Terme violentava la figlia della convivente, sua connazionale. L'uomo, sottoposto a fermo dai carabinieri del comune in provincia di Catanzaro, deve ora rispondere di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia. Oltre agli abusi sulla ragazzina, oggi 14enne, sono state accertate anche violenze fisiche e psicologiche ai danni della compagna, alcune delle quali denunciate in passato.