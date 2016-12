Vibo Valentia, Teresa non ce l'ha fatta E' morta senza rivedere sua figlia

08:51 - Se n'è andata prima di realizzare il suo sogno: rivedere per l'ultima volta la figlia affetta da handicap psico-fisico che, 14 anni fa, le era stata tolta per essere affidata a una casa di accoglienza. E' morta in ospedale a Catanzaro Teresa Bazzacco, la 51enne che due anni fa iniziò la sua lotta contro un male che le stava togliendo la vista e la vita. Voleva rivedere la sua bambina, oggi 22enne, per l'ultima volta. Ma non ce l'ha fatta.

I primi appelli al giudice tutelare e alla dirigenza della casa d'accoglienza di Ciriè (Torino) risalgono proprio a due anni fa. Nelle scorse settimane un ultimo, disperato tentativo.



Originaria della provincia di Pavia, Teresa Bazzacco viveva con il marito in Piemonte quando il Tribunale di Torino li ha ritenuti inadatti ad accudire la figlia disabile. Era la metà degli Anni '90. Rimasta vedova si è trasferita a Filadelfia, nel Vibonese. Da qui ha lanciato, invano, i suoi appelli dalle pagine del Quotidiano della Calabria e, poi, dai media nazionali.



Sognava di rivedere sua figlia e, pur di coronare questo suo sogno, si era detta disposta a farlo da dietro un vetro a specchio per proteggere la ragazza.