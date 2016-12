Vibo Valentia,sequestro 2 mln beni

07:55 - I finanzieri di Vibo Valentia hanno sequestrato beni per 2 milioni di euro all'amministratore unico di una società di Pizzo operante nel settore del rimessaggio e cantieristica navali. Gli uomini della guardia di finanza hanno recuperato a tassazione, per il periodo 2009-2013, imposte sui redditi per oltre 3 milioni e oltre 200 mila euro di Iva. Per il professionista la denuncia è per dichiarazione infedele e omessa dichiarazione.