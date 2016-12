01:23 - Un uomo di 61 anni è morto, probabilmente per un malore, mentre era appartato in auto con una prostituta nella pineta del quartiere Lido di Catanzaro. La ragazza ha avvertito il 118, ma l'intervento dei medici è stato vano. Sul posto è intervenuta anche la polizia per gli accertamenti del caso, dai quali è emerso che la morte sarebbe sopravvenuta per cause naturali. Sul corpo, infatti, non c'erano ferite o altre lesioni.