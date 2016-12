Terremoto tra Calabria e Basilicata La terra trema anche in Grecia

18:47 - Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 tra Calabria e Basilicata. Alle 15.41 i sismografi hanno registrato un sisma con epicentro tra i comuni di Viggianello e Rotonda, in provincia di Potenza, e Morano Calabro e Mormanno, in provincia di Cosenza. Al momento non sono stati segnalati feriti o danni. Alle 14.21, ora italiana, la terra ha tremato anche in Grecia: la scossa, di intensità 4,4, è stata registrata nel Mar Egeo Occidentale.

Registrato il sisma tra Calabria e Basilicata, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è immediatamente messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di Protezione civile.