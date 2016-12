Sedicenne uccisa,padre:abbandonati

15:58 - "Lo Stato, che si sta prendendo cura dell'assassino di mia figlia, ha mai mandato qualcuno nella mia famiglia per informarsi sul nostro stato di salute? Si è mai chiesto se dormiamo o nel cuore della notte ci svegliamo a piangere? Noi siamo rimasti soli". Lo afferma Mario Luzzi, il padre della sedicenne Fabiana uccisa e bruciata a Corigliano Calabro. "Per lo Stato mia figlia - aggiunge - vale zero e noi siamo le vittime eterne di questa tragedia".