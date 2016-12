Scout si perdono, ricerche in Sila

23:00 - Nella zona di San Benedetto Ullano, nella Sila cosentina, sono in corso le ricerche di 16 scout, tutti adolescenti, di cui si sono perse le tracce da alcune ore. I ragazzi, provenienti da Lecce, stavano effettuando un'escursione in una zona di montagna piuttosto impervia e dalla fitta vegetazione. L'ipotesi del Corpo forestale è che gli scout si siano persi e, al calare dell'oscurità, si siano fermati in attesa di essere raggiunti dai soccorritori.

L'allarme è stato dato, con un telefono cellulare, da un capo scout che ha avvertito le forze dell'ordine, facendo scattare le ricerche, che proseguiranno per tutta la notte. Con la luce del giorno saranno poi intensificate con un maggiore impiego di uomini e mezzi.