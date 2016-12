6 marzo 2014 Scontro fra treni in Calabria: decine

di feriti, tra cui una donna incinta Aperta un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente di Gimigliano, un centro poco distante da Catanzaro. A bordo dei due convogli c'erano circa 60 pendolari Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:31 - Almeno dieci persone, di cui tre gravi, sono rimaste ferite in un incidente ferroviario che si è verificato a Gimigliano, un centro poco distante da Catanzaro. Lo scontro tra due treni delle Ferrovie della Calabria è avvenuto lungo la linea Catanzaro-Cosenza, nei pressi del santuario della Madonna di Porto. Tra i contusi c'è anche una donna incinta. Fortunatamente nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

I due treni coinvolti nell'incidente erano composti da un locomotore e da un locomotore con un vagone. A bordo c'era una sessantina di pendolari, in gran parte lavoratori e studenti. Nel momento dello scontro, nella zona pioveva intensamente, pioggia che persiste, rendendo difficoltoso l'intervento di forze dell'ordine e soccorritori. Sul posto, insieme a polizia, carabinieri e vigili del fuoco, si è recato il sindaco di Gimigliano, Massimo Chiarella. Intanto la Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente.



Tra i feriti anche calciatori di una squadra giovanile - Su uno dei due treni che si sono scontrati nei pressi del santuario della Madonna di Porto c'erano anche 16 atleti della squadra giovanile di calcio della Garibaldina di Soveria Mannelli. I ragazzi, che tornavano da Catanzaro dove avevano disputato una partita, sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati smistati tra gli ospedali di Catanzaro e Soveria Mannelli.



I carabinieri: "Problema segnaletica o errore umano" - Sono due le ipotesi che gli inquirenti stanno valutando in queste ore. "Su un binario unico la problematica può essere dovuta solo a un problema di segnaletica. Se ci sia stato un problema di automatismi o un errore umano questo lo potrà decidere solo il controllo di tutti gli strumenti di rilevazione: verrà fatto nei prossimi giorni", dichiara il comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro, colonnello Ugo Cantoni.