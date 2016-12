Scajola:"appunto su asilo Matacena"

12:00 - "Ricevuta questa missiva" dell'ex presidente libanese, Amin Gemayel, "ho poi predisposto un appunto in cui indicavo i punti che Speziali mi aveva detto di portare all'attenzione degli avvocati di Matacena per la procedura di asilo". Lo ha detto Claudio Scajola ai pm. L'ex ministro è stato arrestato nell'inchiesta su un presunto favoreggiamento della latitanza dell'ex deputato di Forza Italia, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.