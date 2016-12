Scajola, accuse da Matacena

17:22 - "E' stato Claudio Scajola, al quale mia moglie aveva chiesto aiuto, a proporre e gestire l'operazione Libano". Da Dubai, dove è latitante, Amedeo Matacena accusa l'ex ministro degli Interni nel giorno in cui la sua consorte, Chiara Rizzo, ha lasciato il carcere: "Mandare lui ai domiciliari e tenere mia moglie in carcere è stato davvero assurdo", conclude l'ex parlamentare, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.