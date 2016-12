Reggio Calabria, ucciso 43enne

00:21 - Un uomo di 43 anni, Franco Fabio Quirino, è stato ucciso a Reggio Calabria. L'omicidio è avvenuto nel rione Modena, in una zona periferica della città. Quirino, che aveva precedenti, è stato raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco mentre era per strada. Soccorso da alcuni passanti, è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Sull'omicidio indagano i carabinieri, che stanno tentando di accertare se si sia trattato di un agguato.