Reggio Calabria,trovate due donne ridotte in schiavitù:arrestato aguzzino

13:14 - Madre e figlia vivevano nel terrore di quell'uomo. Massimo Idone, 38 anni non le faceva uscire da mesi neanche per andare a fare la spesa. "Casa vostra è piena di microspie, il tribunale sta indagando su di voi e non accendete neppure la televisione perché altrimenti vi ascoltano": queste le parole che Idone ripeteva alle donne.

L'uomo era entrato nella loro abitazione dopo aver iniziato una relazione con la ragazza, 24enne con gravi deficit psichici e per due mesi aveva vissuto anche con loro. Una volta lasciata l'abitazione ha continuato comunque a prendere la loro pensione e ha ridotto le due donne in schiavitù. Le povere vittime erano così impaurite da non riuscire a raccontare il loro dramma ai militari dell'arma. Ora il 38enne è stato arrestato per riduzione in schiavitù e atti persecutori.