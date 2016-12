08:25 - I carabinieri dei comandi provinciali di Roma e di Reggio hanno arrestato 19 persone appartenenti alla cosca di 'ndrangheta "Caridi-Borghetto-Zindato", operante nella zona sud della città di Reggio Calabria. Agli arrestati vengono contestati i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso; traffico di droga e concorso in detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco.