00:10 - La nave San Giorgio della Marina Militare arriverà nelle prossime ore nel porto di Reggio Calabria per effettuare lo sbarco di 1.023 migranti di varie nazionalità soccorsi in mare. A bordo dell'unità militare ci sono 798 uomini, 84 donne e 141 minori. La Prefettura di Reggio Calabria ha convocato una riunione operativa per il coordinamento delle attività di primo soccorso e assistenza.