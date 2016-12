23:59 - Un 18enne è stato ferito da un colpo di pistola alla spalla mentre era con un amico in una zona di campagna di Monasterace, nel Reggino. E' stato lo stesso amico ad accompagnare il ferito nell'ospedale di Soverato dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni, comunque, non sembrano destare preoccupazioni. Ai carabinieri di Roccella Ionica il giovane ha raccontato di non avere visto chi ha sparato.