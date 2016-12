21 giugno 2014 Papa: "I mafiosi sono scomunicati" Durante l'omelia della messa celebrata nella Piana di Sibari, davanti a 250mila persone, il forte invito a combattere la 'ndrangheta, che è adorazione del male Tweet google 0 Invia ad un amico

18:53 - "Quelli che non sono in questa strada di bene, come i mafiosi, non sono in comunione con Dio. Sono scomunicati". Lo ha detto papa Francesco durante la messa nella Piana di Sibari, in provincia di Cosenza, davanti a circa 250mila persone. "La 'ndrangheta è adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato, bisogna dirgli di no", ha aggiunto il Pontefice.

"Quando all'adorazione del Signore si sostituisce l'adorazione del denaro - ha detto il Papa durante l'omelia - si apre la strada al peccato, all'interesse personale e alla sopraffazione". "Quando non si adora il Signore - ha proseguito - si diventa adoratori del male, come lo sono coloro che vivono di malaffare, di violenza, la vostra terra, tanto bella, conosce le conseguenze di questo peccato".



"La Chiesa che so tanto impegnata nell'educare le coscienze, deve sempre più spendersi perché il bene possa prevalere. Ce lo chiedono i nostri ragazzi. Ce lo chiedono i nostri giovani, bisognosi di speranza. Per poter rispondere a queste esigenze, la fede ci può aiutare", ha aggiunto.



I giovani anche in Calabria sapranno opporsi "al male, alle ingiustizie, alla violenza con la forza del bene, del vero e del bello", ha detto il Papa dopo aver incoraggiato il progetto Policoro, "un segno concreto di speranza". "Voi, cari giovani, - ha raccomandato - non lasciatevi rubare la speranza!".



Il Papa fa fermare l'auto per salutare bimba disabile - A Pantano Rotondo, a 2 chilometri dal centro abitato di Sibari, papa Francesco ha fatto fermare la marcia dell'auto su cui viaggiava in direzione dell'area dove era in programma la messa per salutare e abbracciare una bambina microcefala. Il Pontefice ha rivolto anche un saluto agli ospiti e al personale della Comunità Saman.