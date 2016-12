Mons. Nunnari: fermare processioni

13:23 - "Dispiace che i preti non abbiano avuto il coraggio non di andare via ma di scappare dalla processione. Quando i carabinieri hanno lasciato, i preti dovevano scappare dalla processione. Di questi segnali abbiamo bisogno". Lo ha detto all'Ansa il presidente dei vescovi calabresi, monsignor Nunnari. "Siccome sotto la vara può capitare che ci sia il mafioso di turno che fa poi il capo, bisogna avere il coraggio di fermare le processioni", ha aggiunto.