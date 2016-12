Matacena: cedo al ricatto e torno Ma è come andare al patibolo

16:43 - Amedeo Matacena, latitante a Dubai, ha annunciato l'intenzione di rientrare in Italia. In un'intervista al Tg1 ha spiegato che "devo rientrare affinché i miei figli si ricongiungano con la loro madre. Cedo al ricatto". L'ex parlamentare ha detto di non sapere ancora quanto farà ritorno: "Lo vedranno i miei avvocati, quando tutto sarà pronto. Presto, perché mia moglie deve uscire dal carcere".

"La vicenda - ha aggiunto - alla fine si risolverà dando chiarezza documentale di queste accuse. Mia moglie deve uscire dal carcere, la madre dei miei figli deve uscire dal carcere e deve riabbracciare i suoi figli ed i suoi figli devono abbracciare lei", ha spiegato con la voce rotta dalla commozione. Della volontà di tornare Matacena ha informato via email i suoi legali.



"Rientro? Come andare al patibolo - "Come vedo il mio rientro? Come se andassi al patibolo", ha poi detto all'agenzia Ansa via Skype da Dubai. "Una sentenza ingiusta - ha aggiunto - dove per condannarmi hanno violato il giudicato e la prescrizione. Solo per me il reato è dichiarato continuato a differenza di Andreotti e Mattarella per fare un esempio".