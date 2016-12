Lettera minacce a sindaco Calabria

21:07 - "Gli errori che hai fatto te li farò pagare con la vita". E' il testo di una lettera minatoria ricevuta da Giuseppe Aieta, sindaco di Cetraro, nel Cosentino, insieme a due bossoli, uno caricato a pallettoni e uno calibro 9. Il sindaco, che è anche assessore provinciale all'Ambiente, ha subito informato le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per risalire all'autore del gesto. Per ora non viene esclusa alcuna ipotesi sul movente.